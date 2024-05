Ore di panico e delirio a Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola. Il concorrente Angel Cristo Jr è scomparso per molto tempo e la produzione si è vista costretta a chiedere l’intervento dell’esercito.

Domenica 19 maggio, la produzione di Supervivientes, versione spagnola dell’Isola Dei Famosi, ha vissuto ore di tensione. Tutto è nato quando il concorrente Angel Cristo Jr, dopo una lite all’ultimo sangue con un’altra naufraga, si è allontanato dalla spiaggia principale. L’uomo, figlio dell’attrice Barbara Rey e dell’artista circense Angel Cristo, ha fatto perdere le sue tracce per tre ore e per ritrovarlo è stato necessario l’intervento dell’esercito.

Il concorrente di Supervivientes si era allontanato molto, spingendosi all’esterno dell’area “safe”, ossia quella messa a disposizione dalla produzione. Angel era arrivato fino a Cayo Cochino Menor, una zona piena di pericoli, tra burroni, sterpaglie e fauna selvatica. Fortunatamente, dopo 3 ore di ricerche da parte dell’esercito, il naufrago è stato ritrovato in buone condizioni.

La produzione di Supervivientes, una volta ritrovato il concorrente, non ha potuto fare altro che eliminarlo. Il conduttore Carlos Sobera ha dichiarato:

“Angel è rimasto disperso per più di tre ore. Tre lunghissime ore in cui ha attraversato anche una zona molto pericolosa. (…) La situazione ha generato molta angoscia per l’organizzazione e i suoi colleghi, fino a quando alla fine è stato localizzato in perfette condizioni. Hai messo a rischio la tua vita e quella del team di produzione di Supervivientes. (…) Non è possibile mostrarvi nulla per la sicurezza dei membri della Marina Militare”.