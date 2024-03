Le foto postate sui rispettivi profili non mostrano mai la coppia insieme.

Chiara Ferragni e Fedez al compleanno di Leone

Il tema del compleanno del primogenito era Sonic, come si evince dalle storie condivise dall’influencer. Chiara mostra la tavola ricca di patatine e bevande e poi una foto di lei con i due figli corredata dalla scritta “Auguri amore mio“. Anche il rapper pubblica diversi scatti con Leone e Vittoria, confermando la sua presenza alla festa. Nessuno tuttavia con la famiglia riunita.

Gli auguri dei genitori

“Diventare tua mamma il momento più magico” ha scritto Chiara Ferragni, in occasione del sesto compleanno del figlio. “Dormire accanto a te mentre compi 6 anni, ricordandomi il momento più magico della mia vita: quando mi hai reso una mamma. Ti amo vita mia” si legge sotto una foto che ritrae le loro mani intrecciate. Dall’altra parte Fedez ha scelto una strada diversa per augurare buon compleanno a Leone. “Il modo migliore per festeggiare la festa del papà è confrontarsi su come garantire un futuro radioso ai nostri figli… Buona festa a tutti i papà e auguri al mio piccolo grande Leone” ha scritto postando la foto di Muhammad Yunus, insignito del Premio Nobel per la Pace nel 2006.

Il ritorno a Dubai

Chiara ha fatto sapere ai suoi follower che trascorrerà le vacanze di Pasqua a Dubai, dove era stata anche l’anno scorso, in compagnia dei figli ma senza Fedez. “Tornerò a Dubai con i bambini per le vacanze di Pasqua. Qualche suggerimento sulle migliori esperienze da fare?” aveva chiesto pochi giorni fa ai propri fan.