Secondo alcune indiscrezioni, Fedez sarebbe stato protagonista di una rissa con Naska al party di Tony Effe. Cosa c’è sotto? I beninformati tirano in ballo Chiara Ferragni.

Fedez: rissa con Naska al party di Tony Effe

Stando a quanto sostengono Dagospia e Dillinger News, Fedez è stato protagonista di una rissa con Naska. Il fattaccio sarebbe avvenuto all’ingresso del Lucid, “un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dove vanno i vip per non farsi vedere“.

Fedez: il motivo della presunta rissa con Naska

I beninformati non hanno alcun dubbio: Fedez è arrivato alle mani con Naska, un cantante “in modalità Damiano dei Maneskins che si muove in bilico tra pop e punk“, a causa di un motivo ben preciso. L’artista avrebbe pronunciato una frase poco felice sui figli Leone e Vittoria.

Fedez: cosa c’è di vero nella rissa con Naska al party di Tony Effe

Oltre alla frase sui figli, però, ci potrebbe essere un altro motivo. Su Dagospia si legge: “Che c’entra il baldo Naska con Chiara Ferragni? Ah, saperlo…“. Al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo conferme sulla rissa. I diretti interessati non si sono espressi in merito e si tratta solo di indiscrezioni.