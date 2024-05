Con 'Una vespa in 2' Amadeus è apparso sui social per augurare buon compleanno all'amico Fiorello: un'amicizia lunga 30 anni

Amadeus ha cercato un modo alternativo e simpatico per augurare un buon compleanno al suo caro amico Fiorello, che oggi compie 64 anni.

Gli auguri di compleanno di Amadeus su Instagram

Il 16 maggio del ’60 a Catania nasceva Rosario Fiorello e questa mattina ha festeggiato il suo 64esimo compleanno.

Non sono mancati, in una giornata così speciale, gli auguri del caro amico Amadeus, che ha pubblicato su Instagram una storia che ritrae il conduttore di Rai2 fare una smorfia mentre lancia uno sguardo al cartellone con l’immagine di Amadeus. In sottofondo un brano musicale dal titolo ‘Una vespa in 2’, l’ultima canzone realizzata da Fiorello e Orietta Berti: dal ritmo molto leggero e che porta spensieratezza in vista dell’estate.

L’amicizia tra Fiorello e Amadeus

L’amicizia tra Amadeus e Fiorello prosegue da molto tempo, infatti, i due si conoscono ormai da più di trent’anni, quando per la prima volta si incontrarono negli studi di Radio Deejay.

Era la metà degli Anni Ottanta quando entrambi i conduttori fecero l’esperienza in Radio Deejay, sebbene non li abbia visti lavorare fianco a fianco, si può ricordare un evento memorabile che è il Festivalbar del 1993, momenti che li hanno uniti per tutta la vita.

Amadeus solo pochi anni fa raccontava un aneddoto sul rapporto con Fiorello: