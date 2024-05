Colpo di scena a Uomini e Donne. Mario Cusitore è andato a casa di Ida Platano per riconquistarla. Come si è comportata l’ex tronista? La parrucchiera siciliana trapiantata a Brescia merita un applauso.

Uomini e Donne: Mario si presenta a casa di Ida

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Ida Platano ha ufficialmente abbandonato il trono. Rimasta senza corteggiatori – Mario Cusitore è stato cacciato per le continue bugie e Pierpaolo Siano se n’è andato perché deluso da lei – non ha avuto altra scelta. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, sappiamo che Mario si è presentato a casa di Ida per riconquistarla.

Come si è comportata Ida quando si è trovata Mario a casa?

Stando a quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni e Opinionista Social, Mario si è presentato a casa di Ida qualche giorno dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne. La Platano, però, non gli ha concesso alcuna possibilità. La loro conoscenza è giunta a conclusione e non ci saranno ripensamenti.

Uomini e Donne: Ida non perdona Mario

Dopo che Mario è andato a casa sua, Ida si è lasciata andare ad uno sfogo social che sembra essere collegato proprio alla sua avventura a Uomini e Donne. Si legge: