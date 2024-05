Nel corso della puntata di Affari tuoi del 21 maggio, i telespettatori sono letteralmente impazziti per la concorrente della Valle d’Aosta, Sandy. A detta di molti, è la sosia di una Vip.

Affari tuoi: la concorrente della Valle d’Aosta è la sosia di una Vip

La puntata del 21 maggio di Affari tuoi è stata molto avvincente. A tentare la fortuna è stata Sandy, la concorrente della Valle d’Aosta. Accompagnata dal fidanzato Marco, la donna ha attirato subito l’attenzione su di sé, non solo per la sua bellezza, ma anche per la grande somiglianza con una Vip.

Affari tuoi: a chi somiglia la concorrente della Valle d’Aosta?

Secondo gran parte dei telespettatori di Affari tuoi, la concorrente della Valle d’Aosta somiglia in modo impressionante ad una Vip. Stiamo parlando di Giorgia Cardinaletti, conduttrice del Tg1. In effetti, Sandy e il mezzo busto del telegiornale hanno qualcosa in comune.

Affari tuoi: quanto ha vinto Sandy?

L’avventura della concorrente della Valle d’Aosta ad Affari tuoi si è conclusa con un bottino mini. Sandy, dopo aver perso gran parte dei pacchi ‘alti’, ha accettato l’offerta del dottore, pari a 17 mila euro. “Faremo una vacanza pensando al dottore“, ha ammesso.