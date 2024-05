Bianca Berlinguer lancia una frecciatina a Fedez

Durante l’ultima puntata di È Sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer ha lanciato una frecciatina a Fedez, tirando in ballo anche Chiara Ferragni. La conduttrice ha fatto una ricostruzione del ‘brand’ Ferragnez che è piaciuta anche a Selvaggia Lucarelli.

Nell’ultima puntata di È Sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer ha parlato del pandoro gate e della presunta rissa tra Fedez e Cristiano Iovino. Dopo lo scontro tra i suoi ospiti Selvaggia Lucarelli e Mario Giordano, la conduttrice ha lanciato una frecciatina a Federico Lucia.

Bianca Berlinguer ha dichiarato:

“Mi pare di capire che il prezzo triplicato dei prodotti che sponsorizzava non andava in beneficenza, perché quella in realtà era già stata fatta prima con una cifra prestabilita, ma non dalla Ferragni, ma dalla ditta che produceva il pandoro o le uova di pasqua. […] Ma questo loro fenomeno era tutto finto? Perché poi c’è stato il matrimonio, i video del loro quotidiano. Quindi era tutto costruito solo per fare soldi? Io non so se fingessero o fossero una famiglia realmente felice come si rappresentavano in pubblico. Però una cosa la dico, appena lei è stata in difficoltà lui ha preso e se n’è andato via di casa. Scusatemi, ma questo penso. Non per entrare nel merito di vicende, però questo fa un po’ pensare. Eh vabbè però è così. Dopo quindici giorni se ne era già andato a vivere in un’altra casa, quella nuova da 400 metri quadri”.