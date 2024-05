G7, Yellen: focus su sovraccapacità della Cina, serve fronte unito

Stresa, 23 mag. (askanews) - Il G7 di Stresa sarà "un'occasione fondamentale per discutere di come gli squilibri macroeconomici e la sovraccapacità industriale della Cina possano influenzare le nostre economie. Discuteremo anche le nostre risposte e gli approcci che stiamo adottando per sollevare ...

Stresa, 23 mag. (askanews) – Il G7 di Stresa sarà “un’occasione fondamentale per discutere di come gli squilibri macroeconomici e la sovraccapacità industriale della Cina possano influenzare le nostre economie. Discuteremo anche le nostre risposte e gli approcci che stiamo adottando per sollevare queste preoccupazioni direttamente con la Cina. È fondamentale che noi e il numero crescente di paesi che hanno identificato questa preoccupazione presentiamo un fronte chiaro e unito”. Lo ha detto la Segretario al Tesoro Usa Janet Yellen in una conferenza stampa prima del G7.

“Gli aiuti all’Ucraina rimangono cruciali, sia per consentire la continua resistenza dell’Ucraina sia per proteggere la sicurezza nazionale nostra e dei nostri partner e alleati” nella guerra con la Russia. E’ quanto ha detto Yellen. “Ma per garantire la posizione dell’Ucraina nel medio-lungo termine è necessario sbloccare il valore degli asset sovrani russi immobilizzati – ha aggiunto -. Sosteniamo la decisione dell’UE di utilizzare gli utili straordinari derivanti da questi asset, ma dobbiamo anche continuare il nostro lavoro collettivo su opzioni più ambiziose, considerando tutti i rischi rilevanti e agendo insieme”.