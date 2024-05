Jeremy Renner, il ritorno sul set dopo l’incidente non è stato semplice: non riusciva a stare sveglio

Il rientro sul set di Jeremy Renner dopo l’incidente è stato complicato. L’attore ha raccontato che non riusciva a restare sveglio.

Per l’attore Jeremy Renner non è stato facile tornare sul set e lavorare dopo il terribile incidente sulla neve che gli è quasi costato la vita. L’attore ha raccontato in un’intervista al Los Angeles Times che non riusciva a stare sveglio sul set. Renner, nel 2023, è stato investito in pieno dal suo stesso battipista nel tentativo di salvare il nipote che stava per essere coinvolto nell’incidente. Ci è voluto un anno e una lunga riabilitazione per riuscire a tornare al lavoro.

Il racconto di Jeremy Renner

Jeremy Renner ha raccontato che non riusciva a stare sveglio sul set, durante le riprese della terza stagione di Mayor of Kingstown, serie tv in onda su Paramount+ in cui interpreta il personaggio di Mike McLusky. “Dicevano, ‘azione!’ ed io ero completamente fuori” ha raccontato l’attore, spiegando che erano troppe ore di lavoro per troppi giorni consecutivi. Per questo Renner ha dovuto modificare il modo in cui era abituato a lavorare e la produzione ha adeguato la programmazione. Per esempio sono state evitate trasferte a catena in Californi per le riprese, perché il suo fisico non reggeva il fuso orario. “Mi hanno dovuto trattare come un attore bambino” ha spiegato.