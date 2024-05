Tra i 42 piercing che ha sparsi su tutto il corpo, Elettra Lamborghini ne ha uno anche sulla lingua. E’ proprio a causa di questo che ha vissuto momenti complicati: l’orecchino si è incastrato e non è riuscita a toglierlo neanche con la pinzetta.

Elettra Lamborghini: paura per il piercing incastrato nella lingua

Via social, Elettra Lamborghini ha condiviso con i fan un momento di grande “disagio“. La cantante di Musica e il resto scompare ha raccontato ai seguaci che il piercing sulla lingua è rimasto incastrato e non riesce a toglierlo neanche con la pinzetta. Come è potuto succedere?

Lo sfogo di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha raccontato:

“Ho davvero un disagio: la pallina del piercing si è staccata. Ho provato a tirarlo fuori ma rimane incastrato. (…) Adesso non mi giudicate, le ho appena sterilizzate (le pinzette, ndr). Naturalmente se rimane incastrato andrò dal piercer ma lui farà la stessa cosa. Quindi chi fa da sé fa per tre”.

Elettra Lamborghini riesce nell’impresa

Alla fine della fiera, Elettra Lamborghini è riuscita a togliere il piercing dalla lingua. Dopo aver fallito con la pinzetta per le sopracciglia, ha risolto con la pinza grande. “Sono un genio, l’ho tolto“, ha esclamato soddisfatta.