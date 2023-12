Malore prima di prendere l’aereo per Elettra Lamborghini. La cantante stava tornando in Italia dagli Stati Uniti, quando ha iniziato a sentirsi poco bene. Fortunatamente, al suo fianco c’era il marito Afrojack.

Elettra Lamborghini: malore prima di prendere l’aereo

Elettra Lamborghini ha raccontato ai fan di aver avuto un malore prima di prendere l’aereo dagli Stati Uniti per tornare in Italia. La cantante viaggia spesso, anzi spessissimo, ma non le era mai capitato di stare tanto male. Ha iniziato a tremare e ad avere tachicardia, finendo per vomitare. Per fortuna, con lei c’era il marito Afrojack.

Il racconto di Elettra Lamborghini

Via Instagram, Elettra ha raccontato:

“Oggi, ho passato, forse, la peggiore giornata della mia vita… poco prima di imbarcarmi in aereo, sono stata male: ho iniziato a tremare e ad avere la tachicardia… non mi era mai successo di vomitare in mezzo alla strada e nemmeno in aereo… giuro che è qualcosa che non auguro a nessuno. A parte l’imbarazzo, ho 10 ore di volo davanti e non so come possa reagire il mio corpo. Povero babby (Afrojack, ndr) che mi è stato accanto tutto il tempo, che fortunata sono… Sto tornando a casa barcollante e senza energie, spero di stare meglio il prima possibile…”.

Come sta Elettra Lamborghini dopo il malore?

Dopo il malore avuto prima di prendere l’aereo, Elettra Lamborghini è scesa in uno strano silenzio social. Tornata attiva ha raccontato: