Giornalisti: Fratoianni, 'molto preoccupati, situazione inaccettabile'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "L’autonomia dei mezzi di informazione e la libertà di stampa è l’ossatura di una democrazia sana. Noi viviamo in un Paese in cui accade che un’agenzia di stampa storica l’Agi, la seconda agenzia nazionale dell’informazione primaria, sia sotto le mire di un parlamentare della destra". Così Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra commentando con i cronisti, a margine del convegno “Alzare gli Stipendi” in corso a Roma, il rapporto di Reporters sans Fronteries.

"L’Eni rischia di vendere o svendere ad un parlamentare della destra – prosegue il leader di SI – già proprietario di quotidiani un’agenzia di stampa fondamentale. Mentre in Rai, il servizio pubblico radiotv, i giornalisti sono addirittura costretti a scioperare di fronte all’asfissiante intervento delle forze di maggioranza e del governo, e di fronte ai colpi inferti al pluralismo e alla qualità dell’informazione, mettendo in crisi ascolti e credibilità. Sono tutti segnali molto preoccupanti – conclude Fratoianni – con una pressione indebita della politica e del governo sull’informazione che è inaccettabile".