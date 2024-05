Il Grande Fratello è finito da un pezzo ma i suoi protagonisti sono ancora al centro dei gossip, specialmente quelli che hanno iniziato una relazione, come Sergio e Greta. Lo chef ha pubblicato in queste ore una storia Instagram molto particolare.

Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello e sono stati grandi protagonisti dell’edizione di quest’anno. Fra loro è nato un qualcosa, una relazione che è sbocciata pian piano verso la fine dell’esperienza nella casa e che ora incuriosisce i fan che però non hanno molte notizie sul loro conto. I diretti interessati hanno replicato su Instagram in merito alla richiesta di notizie.

Il commento di Sergio D’Ottavi su Instagram

Come tutti coloro che hanno partecipato al Grande Fratello, anche Sergio D’Ottavi ha dovuto lasciare temporaneamente il suo lavoro e dedicarsi al reality. Ora sta riprendendo in mano la situazione e questo sarebbe il motivo per cui i followers non lo vedono spesso pubblicare contenuti su Instagram.

Lo ha spiegato proprio lui in una storia, dicendo: “Ho dovuto lasciare in sospeso quello che ho costruito in anni di fatica. Mi sto dedicando al lavoro e ci sono importanti novità che pian piano vi svelerò. Sapere che siete interessati a me mi riempie il cuore di gioia ma non è da me condividere contenuti noiosi”.

La replica di Greta Rossetti alla storia di Sergio D’Ottavi

Molti hanno visto delle frecciatine a Greta ma lei ha detto che fra di loro va tutto bene, specificando che: “Quando una storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e i contro e stavolta prima di condividere tutto voglio prendermi del tempo per capire tante cose. Sia io che Sergio continuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi, però ci sono dei momenti in cui hai bisogno di conoscerti e capire tante cose e i social passano in secondo piano. Inutile fare supposizioni. Se ci sarà mai una fine del rapporto, saremo i primi a dirlo”.