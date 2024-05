Rita De Crescenzo oggi vanta quasi un milione di followers su Tik Tok: il suo successo è iniziato da un primo video andato virale di una discussione della tiktoker con i vigili urbani, che l’avevano fermata e multata perché senza patente.

Rita De Crescenzo: il successo e il guadagno

Con il suo modo di fare: con balli e canzoni è riuscita a conquistare il web diventando una vera e propria icona, tanto da essere molto richiesta nelle feste private. Infatti, sui social è stato condiviso un video nel quale si vede cantare Rita De Crescenzo ad una prima comunione di un bambino, ma sembra essere non proprio entusiasta della sua esibizione.

A tal proposito, ci si chiede, quanto guadagna la tiktoker in queste occasioni? Non conosciamo una cifra standard, ma sappiamo che durante un’intervista a Le Iene ha dichiarato di guadagnare 12 mila euro al mese, esibendosi come cantante in eventi privati.

Il passato di Rita De Crescenzo

Sui social, spesso, Rita De Crescenzo ha raccontato il suo passato e in particolare l’arresto, che risale al 2017, con conseguente detenzione in carcere:

«Sono stata arrestata con l’accusa di spaccio di droga ma ne sono uscita assolta».

Rita è sposata con Salvatore Bianco e i due hanno un figlio Rosario. Molto nota è la lite tra i due, dopo che la donna si è sentita male per strada, ma a distanza di pochi giorni tra i due è tornato il sereno.