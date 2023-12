Rita De Crescenzo disperata per la scomparsa di Laura La Divina: l'appello della tiktoker per ritrovarla.

Rita De Crescenzo è disperata per la scomparsa dell’amica Laura La Divina. Via social, la tiktoker ha spiegato la situazione e ha lanciato un appello per ritrovarla. A quanto pare, la ragazza è uscita per comprare le sigarette e non è più tornata.

Rita De Crescenzo disperata per la scomparsa di Laura La Divina

Laura La Divina è scomparsa. A lanciare l’appello è stata Rita De Crescenzo, che da cinque anni vive con lei. Via social, ha spiegato che l’amica è uscita per comprare le sigarette ad una signora di nome Nunzia e non è più tornata a casa. Hanno provato a contattarla senza risultati e l’ultima volta che qualcuno l’ha avvistata si trovava vicino alla stazione centrale.

L’appello di Rita De Crescenzo

Dopo aver lanciato l’allarme per la scomparsa di Laura La Divina, Rita De Crescenzo si è lasciata andare ad uno sfogo. Via social, ha dichiarato:

“Mi ricoverano stasera, lei non risponde e nessuno la trova. Sono le nove, non ci sono notizie e non è normale non sia arrivata a casa. Siamo in pensiero, il suo telefono è spento. […] Mi dicevano di attendere prima di fare appelli o di contattare le forze dell’ordine, ma lei non si è mai comportata così. Perché è sparita senza portare nulla. Forse questi ragazzi l’hanno presa e caricata nella macchina e chissà dov’è. Madonna ragazzi, io vado dai Carabinieri adesso. […] Scusatemi se piango, sono qui con voi in diretta per chiedervi aiuto. Ho paura che le sia accaduto qualcosa”.

La scomparsa di Laura La Divina finisce su Chi l’ha visto?

Stando a quanto sostiene Rita, Laura è stata avvistata nei pressi della stazione con un ragazzo. Sulla sua identità, però, non si sa nulla. La scomparsa della Divina è finita perfino su Chi l’ha visto?. Dopo l’appello di Federica Sciarelli, la De Crescenzo ha aggiunto: