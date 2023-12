Home > Video > Rita De Crescenzo va dai carabinieri Rita De Crescenzo va dai carabinieri

"Io mi trovo dai carabinieri perchè mi sono scocciata degli insulti che io e la mia famiglia riceviamo", sul suo profilo tiktok @ritadecrescenzoreal spiega di essere arrivata all'apice della sopportazione. "Questo elemento sta facendo diffamazione e io non voglio creare problemi a nessuno", Rita si riferisce a un uomo in particolare e per placare la situazione ha dovuto fare una denuncia. Il problema non si è concluso poichè ora, ad intervenire, è la moglie di questo signore. Ha fatto vede secondo voi?