Negli ultimi giorni sono diventati virali alcuni video che vedono come protagonista Rita De Crescenzo che si esibisce alle comunioni dei bambini. Quanto guadagna la tiktoker per eventi di questo tipo?

Rita De Crescenzo: quanto guadagna con le comunioni?

Tra i personaggi napoletani più famosi dei social c’è Rita De Crescenzo. Non stupisce, quindi, che la tiktoker sia richiestissima agli eventi privati di quanti abitano in Campania. Negli ultimi giorni sono diventati virali dei video che la vedono cantare durante le comunioni di alcuni bambini. La domanda sorge spontanea: quanto guadagna?

Ecco quanto guadagna Rita De Crescenzo

Nei video che immortalano la De Crescenzo mentre si esibisce alle comunioni, i bambini non appaiono troppo entusiasti. Forse è anche per questo che i filmati sono diventati virali sui social. Ma, quanto guadagna la tiktoker? Non abbiamo una cifra certa, ma nel corso di un’intervista a Le Iene, Rita ha ammesso che, con gli eventi privati, incassa circa 12 mila euro al mese.

Non solo Rita De Crescenzo: i guadagni di Veryesasy

Mentre Rita De Crescenzo guadagna 12 mila euro al mese con gli eventi privati, sia comunioni che feste di pazza, il collega Veryesasy incassa 8 mila euro al mese con il celebre social network di ByteDance.