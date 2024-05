Tajani: no all'equiparazione tra governo democratico e terroristi

Roma, 22 mag. (askanews) - "Non si può equiparare un governo democratico eletto dal popolo israeliano con una organizzazione terroristica che è quella che ha provocato tutto ciò che sta accadendo in Medio Oriente". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti in...

Roma, 22 mag. (askanews) – “Non si può equiparare un governo democratico eletto dal popolo israeliano con una organizzazione terroristica che è quella che ha provocato tutto ciò che sta accadendo in Medio Oriente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti in piazza Colonna, a proposito della richiesta di arresto alla Corte penale internazionale dell’Aia per il primo ministro israeliano Netanyahu.

“Poi noi – ha aggiunto – abbiamo sempre detto che non bisogna invadere Rafah, che non condividiamo gli attacchi sulla popolazione civile, che vogliamo la liberazione immediata degli ostaggi, che siamo a favore della soluzione ‘due popoli due Stati’. Però non si può equiparare un governo democratico, anche se si può non condividere quello che fa, con una organizzazione terroristica”.