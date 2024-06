Comieco: grande opportunità per ambiente ed economia circolare

Milano, 15 giu. (askanews) - "Abbiamo una grande opportunità di dare una mano non solo dal punto di vista della salute, dell'economia, ma anche dell'ambiente, per quanto riguarda l'economia circolare. L'Italia è a primo posto per il sistema che ha attivato nella gestione e valorizzazione dei rifiu...

Milano, 15 giu. (askanews) – “Abbiamo una grande opportunità di dare una mano non solo dal punto di vista della salute, dell’economia, ma anche dell’ambiente, per quanto riguarda l’economia circolare. L’Italia è a primo posto per il sistema che ha attivato nella gestione e valorizzazione dei rifiuti, che è una vera e propria emergenza in Africa. E pensiamo che questo incontro possa essere la buona occasione per definire un progetto di intervento che permetta sia alle imprese locali africane, sia quelle italiane, di sviluppare un modello che permetta di raggiungere degli obiettivi soprattutto per quello che riguarda la valorizzazione dei rifiuti”. Lo ha detto Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, a margine del convegno Italia cuore verde del Mediterraneo.