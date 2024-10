Meloni: "Dicono che taglio ifondi alla Sanità? Prendete calcolatrice"

Genova, 25 ott. (askanews) - "Nella storia d'Italia nessun governo ha messo tanto nella sanità come questo Governo. La sinistra che non si fa problemi a dire cose che non sono vere, sostiene il contrario. Nel 2019, ultimo anno prima del Covid, al governo c'era la sinistra, sul fondo sanitario nazio...

Genova, 25 ott. (askanews) – “Nella storia d’Italia nessun governo ha messo tanto nella sanità come questo Governo. La sinistra che non si fa problemi a dire cose che non sono vere, sostiene il contrario. Nel 2019, ultimo anno prima del Covid, al governo c’era la sinistra, sul fondo sanitario nazionale c’erano 114,5 miliardi di euro. Nel 2025, con questa manovra, ci saranno 136,5 miliardi di euro.

Lo avete il telefono? Prendete la calcolatrice e fate 136,5 meno 114,5, quanto fa? 22 miliardi di euro di differenza”: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Genova per la chiusura della campagna elettorale, elencando le cifre in termini assoluti e non in percentuale del Pil.

“Per ogni cittadino lo Stato spendeva 1919 euro in sanità, nel 2025 spenderà 2317 euro: lo Stato italiano nel 2025 spenderà quasi 400 euro a cittadino in più. Come si faccia a sostenere che questo significhi tagliare le risorse resta per me un assoluto mistero”. “Se hanno difficoltà in matematica li aiuteremo – ha aggiunto – se hanno un po’ di onestà intellettuale”.