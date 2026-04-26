25 aprile, tensione a Milano e spari a Roma: continuano le polemiche

Milano, 26 apr. (askanews) – Non si spengono le polemiche dopo gli episodi avvenuti durante le manifestazioni a Milano e Roma per celebrare il 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo. Nel capoluogo lombardo scintille fra comunità ebraica milanese e Anpi dopo la tensione in Corso Venezia al tradizionale corteo per il 25 aprile fra Pro Pal e i rappresentanti della Brigata ebraica, presenti con bandiere israeliane, che alla fine sono stati scortati dalla polizia fuori dal corteo.

Ma lo strascico delle polemiche è ancora lungo. “Se questi sono quelli che dicono di difendere libertà e democrazia, direi che abbiamo un problema”, ha scritto Meloni su X citando, fra altri, l’episodio milanese. “Parole fuori misura” ha commentato dall’opposizione Fratoianni di Avs, sottolineando l’assenza fra gli incidenti citati di quanto avvenuto a Roma, dove durante le celebrazioni per il 25 aprile, a parco Schuster, due attivisti dell’Anpi sono stati colpiti da proiettili sparati da una pistola a aria compressa.