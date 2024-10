Schlein: Ã¨ la volta buona, stavolta la Liguria cambia con Orlando

Genova, 25 ott. (askanews) – “Le cose più belle sono quelle che facciamo insieme. Sono felice delle nostre bandiere che sventolano insieme e sono felice perché dal clima che sento e dal vostro entusiasmo questa è la volta buona, questa volta la Liguria cambia con Andrea Orlando presidente”.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein sul palco del Teatro Politeama di Genova, per la chiusura della campagna elettorale del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando. Un lungo applauso ha accolto sul palco per la foto di rito l’ex ministro dem, accompagnato da Schlein, dal presidente del M5s Giuseppe Conte, dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, dal segretario dei Verdi Angelo Bonelli, dal segretario del Psi Enzo Maraio e dalla vice segretaria di Azione Elena Bonetti, con il leader di Azione Carlo Calenda in collegamento streaming.

La chiusura della campagna si sarebbe dovuta tenere nella centralissima piazza Matteotti, luogo simbolo a Genova delle lotte politiche e sindacali, ma il maltempo ha costretto gli organizzatori a spostare l’evento al coperto, nella sala con più posti a disposizione.