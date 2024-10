Un nuovo approccio alla politica ligure

La Liguria si trova a un bivio cruciale, dove la necessità di un cambiamento radicale è più evidente che mai. Marco Bucci, candidato governatore, ha espresso una visione chiara: l’amministrazione deve essere al servizio del popolo e non viceversa. Questo concetto è stato ribadito dal vicepremier Antonio Tajani durante un recente comizio a Genova, dove ha sottolineato l’importanza di superare il vecchio sistema politico, caratterizzato da alleanze e favoritismi legati a sindacati e clientele.

La lotta contro il clientelismo

Il messaggio di Tajani è chiaro: basta con il sistema dei clienti, dove solo chi possiede la tessera di un sindacato ha accesso ai poteri decisionali. Questo approccio ha portato a una stagnazione della crescita e a una mancanza di innovazione nella regione. Bucci si propone di rompere questo ciclo, promuovendo una politica inclusiva e trasparente, in cui ogni cittadino possa avere voce in capitolo. La Liguria deve tornare a essere una regione in cui le decisioni vengono prese per il bene comune, non per il vantaggio di pochi.

Un futuro di opportunità per tutti

La visione di Bucci non si limita a una semplice critica del passato, ma si proietta verso un futuro di opportunità. Investimenti in infrastrutture, sostenibilità e innovazione sono al centro del suo programma. La Liguria ha un potenziale enorme, grazie alla sua posizione strategica e alle sue risorse naturali. Tuttavia, per sfruttare appieno queste opportunità, è fondamentale un cambiamento nella governance. Bucci intende lavorare a stretto contatto con i cittadini, ascoltando le loro esigenze e proponendo soluzioni concrete.