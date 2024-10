Un grave infortunio sul lavoro

Oggi pomeriggio, un operaio di 34 anni ha subito un grave infortunio mentre lavorava in una cava situata in via 4 novembre a Uboldo, in provincia di Varese. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30, quando l’uomo è rimasto con il braccio imprigionato in un macchinario. I colleghi, rendendosi conto della gravità della situazione, hanno subito allertato i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente.

Intervento dei soccorsi

Il servizio di emergenza 118 ha inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e un elisoccorso. L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale, segnalando la massima gravità della sua condizione. La situazione è critica e i medici stanno facendo il possibile per salvare la mano dell’uomo, che rischia di perderla a causa dell’incidente. La rapidità dei soccorsi è stata fondamentale per garantire le migliori possibilità di recupero.

Indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della compagnia di Saronno, i vigili del fuoco e i funzionari di Ats Insubria. Questi ultimi sono competenti in materia di infortuni sul lavoro e dovranno ora accertare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. Questo episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema sempre più attuale e preoccupante. Solo la settimana scorsa, un altro operaio di 43 anni era rimasto gravemente ustionato al volto in un’altra ditta di Uboldo, a causa di un’esplosione durante la miscelazione di sostanze chimiche.