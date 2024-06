G7, le poltrone del vertice di Borgo Egnazia firmate da Luxy

Milano, 15 giu. (askanews) - Le poltrone sulle quali si sono seduti i leader del mondo e Papa Francesco nel vertice del G7 a presidenza italiana di Borgo Egnazia in Puglia sono state realizzate da Luxy, azienda italiana con sede a Lonigo nel Vicentino specializzata nella produzione di sedute di desi...

Milano, 15 giu. (askanews) – Le poltrone sulle quali si sono seduti i leader del mondo e Papa Francesco nel vertice del G7 a presidenza italiana di Borgo Egnazia in Puglia sono state realizzate da Luxy, azienda italiana con sede a Lonigo nel Vicentino specializzata nella produzione di sedute di design. Già nel 2019 Luxy aveva portato al G7 di Biarritz le sue poltrone “Light”, questa volta i leader hanno utilizzato i modelli direzionali “Italia” e “Nulite”.

“La scelta delle poltrone Luxy per la presidenza italiana del G7 – ha commentato il presidente di Luxy Giuseppe Cornetto Bourlot – è per noi motivo di orgoglio ed evidenzia, ancora una volta, il successo del design e della produzione di qualità, tipica del migliore Made in Italy, di cui vogliamo farci portavoce ed esempio”.