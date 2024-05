Fabrizio Corona diventa papà bis. La giovane compagna Sara Barbieri, al suo fianco da tre anni, è incinta. Ad annunciarlo è stato l’ex re dei paparazzi che ha anche ammesso che gli piacerebbe avere una femminuccia.

Intervistato dal settimanale Chi, Fabrizio Corona ha annunciato che diventerà papà bis. La compagna 24enne Sara Barbieri è incinta e, per ammissione dell’ex re dei paparazzi, stavano provando ad avere un figlio da circa un anno. Il suo sogno, considerando che è già padre di un maschio, è quello di stringere tra le braccia una femminuccia.

Fabrizio Corona ha dichiarato:

Considerando che lo scorso dicembre erano in crisi, la notizia della gravidanza lascia un po’ perplessi. Fabrizio ha spiegato così la situazione:

“Nelle coppie ci sono sempre alti e bassi: a dicembre abbiamo litigato e non ci siamo visti per un mese e mezzo. Ma poi ci siamo chiariti e siamo ripartiti. (…) A settembre festeggiamo il terzo anno di fidanzamento, il matrimonio non è una priorità, ma poi ci penseremo. In questo momento dobbiamo prepararci all’arrivo di un figlio, dobbiamo pianificare la nostra vita da genitori. (…) La mamma di Sara è contenta, suo padre e sua sorella hanno bisogno di tempo, d’altronde io ho 50 anni e Sara 24, è normale che abbiano dei pensieri”.