Fabrizio Corona potrebbe presto sbarcare su Netflix con un documentario sulla sua vita. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, l’ex re dei paparazzi è già al lavoro.

Fabrizio Corona su Netflix con un documentario sulla sua vita

Il 29 marzo 2024 Fabrizio Corona ha compiuto 50 anni. Una vita, quella dell’ex re dei paparazzi, particolare, fatta di tanti alti e altrettanti bassi, di libertà e carcerazione. Secondo un’indiscrezione lanciata da FQ Magazine, il 50enne potrebbe presto sbarcare su Netflix con un documentario che le vede protagonista.

L’indiscrezione su Fabrizio Corona

Su FQ Magazine si legge:

“Fabrizio Corona sta realizzando un documentario sulla sua vita. Cinquant’anni vissuti intensamente tra il carcere e i numerosi problemi con la giustizia, tra amori, gossip e colpi di scena. Le bocche, come accade in questi casi, sono cucite. C’è chi assicura che il prodotto sarebbe destinato a Netflix, forse con la produzione del gruppo Fremantle che per la piattaforma aveva già realizzato il documentario Wanna su Marchi e sua figlia Stefania Nobile”.

La conferma del documentario su Netflix arriva dallo stesso Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, che ama stare al centro dell’attenzione e far parlare di sé, non ha commentato la notizia. Questa sua mossa può essere letta in un solo modo: presto racconterà la sua vita in tv, da protagonista assoluto.