Fabrizio Corona compie 50 anni: ecco com'è andata la festa di compleanno

Per l’ex “re dei paparazzi”, Fabrizio Corona è giunto il momento di celebrare un traguardo importante: il raggiungimento dei 50 anni d’età. Per l’occasione Corona ha festeggiato in un noto locale del bresciano insieme al figlio Carlos, l’ex compagna Nina Moric e l’attuale fidanzata Sara Barbieri. Non c’era invece Belen Rodriguez, la cui presenza era stata annunciata dallo stesso Corona.

Fabrizio Corona: come è andata la festa di compleanno per i 50 anni

Stando a quanto si apprende, la festa di compleanno ha ospitato circa una quarantina di persone. Ad emergere dalle foto e dai video condivisi sui social è come l’ex Nina Moric, nonché madre del figlio Carlos vada d’accordo con la compagna di Corona, Sara Barbieri. La showgirl e l’ex compagno avrebbero messo da parte l’ascia di guerra e lo dimostra un messaggio che nelle scorse ore ha scritto su Instagram: “Oggi e sempre al tuo fianco, qualunque cosa succeda”. A partire dalla mezzanotte e mezza il locale nel quale si è svolta la festa ha aperto l’evento al pubblico permettendone l’ingresso pagando 10 euro.

Il messaggio di ringraziamento di Fabrizio Corona

Corona ha infine condiviso alcuni dei momenti più significativi della serata sia nelle stories di Instagram, sia con un post che è stato accompagnato da un lungo messaggio di ringraziamento nel quale ha scritto:

“Eccoli qui, sono arrivati questi 50. E chi l’avrebbe mai detto! Devo ammettere che ho vissuto la vita a mille perche’ non mi aspettavo di diventare vecchio. I vecchi mi hanno sempre dato un po fastidio con i loro consigli e con la loro vita da raccontare della quale non mi e’ mai fregato nulla. Pensavo ad una fine epica, giusta per il personaggio, pensavo di entrare nel club dei 27, immaginate voi. Poi e’ arrivata la galera e tanta sofferenza. Sofferenza che ho usato per farmi strada nel mio lavoro, come imprenditore, come uomo. Gli anni passavano, vedevo mio figlio crescere e poi la solitudine del successo. Eccomi arrivato quindi un po spiazzato in questo nuovo mondo, il mondo degli “anta”. Vivo con lo stesso spirito e guardo ancora il mondo con gli occhi di un ventenne, guardo i miei coetanei e ancora non mi riconosco in loro. E’ forse l’inquietudine che ho dentro il vero motore della mia vita, chissà. Il fatto e’ che ora ho progetti preziosi e persone speciali che mi circondano, devo solo essere lucido, presente e pensare di più al futuro. Se guardo indietro rifarei tutto, amerei di più, lavorerei di più e soprattutto dovrei dare di più a Fabrizio. Ringrazio tutte le persone che mi seguono da anni che mi hanno dato amore e che sono state presenti. Ringrazio Fabrizio per tutto il resto. Un abbraccio a tutti. Fabrizio Corona”.