Arrivata la sentenza di condanna per Fabrizio Corona nel processo nei confronti di Marcelo Brozovic e di Wanda Nara.

Condanna per Fabrizio Corona in merito al caso Icardi-Nara-Brozovic

Fabrizio Corona è stato condannato, in primo grado, per diffamazione aggravata ai danni di Wanda Nara, del marito Mauro Icardi e di Marcelo Brozovic, ex centrocampista dell’Inter ora in Arabia Saudita all’Al Nassr.

Il Tribunale di Milano ha disposto una sanzione di 1500 euro, riconoscendo nei confronti delle due parti civili un provvisionale di risarcimento di 5000 e 7500 euro.

Le dichiarazioni dell’avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, dopo la condanna

L’avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, è pronto al ricorso dopo aver letto le motivazioni attese tra 60 giorni.

«Si tratta di una condanna, solo pecuniaria, contro cui faremo appello. Fabrizio Corona aveva spiegato che lui riportò una notizia già pubblicata, come poteva controllare la fonte? È andata così, vediamo ora di proseguire la battaglia. La giurisprudenza, a mio parere, non è adeguata rispetto alla velocità delle notizie che circola sul web e mi chiedo cosa accadrà quando verrà usata l’intelligenza artificiale, credo che bisognerà pensare a una riforma».

