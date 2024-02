La lotta tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi è andata avanti per vent’anni e si è conclusa con la fine del matrimonio tra la conduttrice e Francesco Totti. L’ex re dei paparazzi ha rivelato che la “caciottara” l’ha chiamato per chiedergli scusa.

Fabrizio Corona: Ilary Blasi gli ha chiesto scusa

La lite in diretta tv al Grande Fratello Vip tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi è diventata iconica, ma è ormai acqua passata. L’ex re dei paparazzi, ospite del podcast Gurulandia, ha rivelato che la conduttrice l’ha chiamato per chiedergli scusa e, a breve, si incontreranno per un definitivo face to face chiarificatore.

Il racconto di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha raccontato:

“Mi ha chiamato, a breve faremo un incontro chiarificatore. Mi suonava il telefono, era la manager di Ilary, dopo tre chiamate alle quali non ho risposto, arriva Ilary e mi dice al telefono ‘Ao mi vuoi rispondere? So io’. Ilary mi ha chiesto scusa, così come ha chiesto scusa pubblicamente alla stampa italiana dopo aver insultato vari giornali in una sua intervista. Dopo anni ha ammesso che io avevo ragione quando andavo a dire che Totti la tradiva e il fatto di Flavia Vento. Io non mi dovevo vergognare per una storia vera, anche se rivelata prima del matrimonio. Adesso lei questa cosa l’ha capita. Chiedermi scusa significa aver capito di aver sbagliato e poi significa avere ragione dal punto di vista civile. Adesso infatti c’è un processo”.

Fabrizio Corona e Ilary Blasi si incontreranno in tv

Corona ha proseguito svelando che lui e la Blasi si incontreranno in tv e registreranno ascolti pazzeschi. E’ lecito pensare che si tratti dell’ennesimo picco di onnipotenza di Fabrizio, per cui le sue parole vanno prese con le pinze. Ha dichiarato: