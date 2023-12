Fabrizio Corona è stato ospite al programma Peppy Night, e ha lanciato alcune provocazioni contro la conduttrice Ilary Blasi.

Fabrizio Corona: le provocazioni a Ilary Blasi

Tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi non corre buon sangue e, nelle ultime ore, l’ex Re dei paparazzi ha scagliato contro di lei alcune frecciatine infuocate mentre era ospite a Peppy Night. In particolare Corona è tornato a insinuare che la conduttrice abbia avuto una liaison top secret con un personal trainer di nome Cristiano Iodice (questo tempo prima che suo marito l’avrebbe tradita con Noemi Bocchi). Sarà vero?

Al programma tv Fabrizio Corona ha tenuto tra le mani un dildo a forma di martello e ha dichiarato:

“Questo è un martello, ma non è un martello. Per provocarla, dico, senti Ilary come è possibile che tu hai preso un caffè e basta? È possibile che hai preso solo il caffè? Usando questo gioco, gli dico: Ilary ma è possibile che hai preso solo un caffè? Lei, per merito di questo martello, mi ha telefonato. È sempre una questione di caffè.” A seguire l’ex Re dei paparazzi ha aggiunto: “Lui, il famoso ragazzo del caffè è uno che conosco. Si chiama Cristiano ed è un bel ragazzo. Ha preso il caffè con Ilary, ma non solo il caffè. Si sono frequentati e mi faccio serio: fatta per fatta, ma dillo, no?”. Ilary Blasi replicherà alle sue parole?