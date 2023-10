Noemi Bocchi non è tutta per Francesco Totti: ecco il suo nuovo amore

Noemi Bocchi non è tutta per Francesco Totti: il suo nuovo amore ha quattro ruote.

Da quando ha preso il posto di Ilary Blasi nella vita di Francesco Totti, Noemi Bocchi è diventata un personaggio del mondo dello spettacolo, quindi da tenere sotto controllo. Secondo i beninformati, la donna ha un nuovo amore.

Nella vita di Noemi Bocchi non c’è spazio solo per i figli e il compagno Francesco Totti, ma anche per un nuovo amore. Stando a quanto sostengono i beninformati, la donna divide le sue giornate tra i pargoli, avuti dal precedente marito, e il Capitano, ma cerca di lasciare sempre uno spazio per un’altra grande passione.

Qual è il nuovo amore di Noemi Bocchi?

Il nuovo amore di Noemi Bocchi, anche se sarebbe il caso di parlare di una passione che coltiva da anni, è legato al mondo dei motori. La compagna del Capitano adora le auto e ultimamente ha una folle ammirazione per il modello ID.5 della Volkswagen.

Noemi Bocchi e Totti testimonial Volkswagen

Proprio in questi giorni, Noemi è stata immortalata per le vie di Roma a bordo del suo nuovo amore: la ID.5 della Volkswagen. Il marchio tedesco, è bene sottolinearlo, ha scelto proprio la Bocchi e Totti come testimonial della nuova linea di modelli completamente elettrici.