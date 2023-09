Totti e Noemi Bocchi, la gaffe: sorpresi mentre guardavano una story di Ilary

Stando ai rumor in circolazione le telecamere di Sport Italia hanno sorpreso Francesco Totti e la fidanzata Noemi Bocchi mentre erano intenti a guardare una story pubblicata su Instagram da Ilary Blasi.

Totti e Noemi: la gaffe

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno assistito alla partita Roma-Frosinone della Primavera e, stando a quanto riporta Sport Italia, i due erano in compagnia di un’amica che ad un certo punto avrebbe usato il suo smartphone per mostrare loro una delle ultime story pubblicate sui social da Ilary Blasi che, com’è noto, da oltre un anno, sarebbe in rotta con l’ex marito per via della spartizione dei loro beni.

Nella story “incriminata” Ilary Blasi si sarebbe mostrata sugli spalti in compagnia di Melissa Monti, fidanzata di suo figlio Cristian Totti, proprio mentre assisteva alla stessa partita a cui erano presenti Totti e Noemi. In tanti tra i fan dei social sono impazienti di saperne di più sull’ex coppia che, a quanto pare, non avrebbe interrotto i propri rapporti pacificamente.

“Le cose con Francesco certo che sono cambiate rispetto a un anno fa. Penso che avete seguito la vicenda. Come siamo messi a borse e Rolex? Vediamo come si concluderà la vicenda, devi tornare e ti darò aggiornamenti. Se è vero che ho cambiato le chiavi della villa così lui non può più entrare? No, Francesco può entrare quando vuole, casa è sempre aperta. Se mi sono attapirata per la scelta del giudice sul mensile? Io non ho mai proferito parola e continuo a stare zitta”, ha dichiarato Ilary Blasi a Striscia la Notizia.