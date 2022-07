Totti con Noemi prima della separazione da Ilary Blasi: i paparazzi documentano l'ultimo incontro.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione dopo 20 anni insieme. Il settimanale Chi ha ripercorso i mesi che hanno preceduto l’addio, documentando uno degli incontri del Capitano con la presunta amante Noemi Bocchi.

Totti e Noemi prima della separazione da Ilary

Dopo 20 anni di relazione e la nascita di tre figli, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono detti addio. Con il titolo La colpa è nel mezzo, il settimanale Chi ha ripercorso i mesi che hanno preceduto l’addio, mostrando le prime immagini di uno degli incontri clandestini tra il Pupone e la presunta amante Noemi Bocchi. La rivista di Alfonso Signorini ha pizzicato Totti sabato 9 luglio, ovvero due giorni prima dell’annuncio della separazione.

Totti incontra Noemi: le foto

Le paparazzate messe a segno da Chi “confermano la frequentazione” tra Totti e Noemi, anche se i due non vengono mai ritratti l’uno accanto all’altra. Quest’ultima viene pizzicata in momenti diversi della giornata: alle ore 16 rientra nel suo condominio, per uscire poco dopo in compagnia della figlia e portarla da un’amica. Torna a casa e parcheggia la sua auto fuori, lasciando libero il suo garage.

E’ in questo momento che entra in gioco Totti. Su Chi si legge:

“Alle 20:17, il cancello che conduce ai box si apre ed entra una Smart grigia. E probabilmente verrà parcheggiata nel posto auto lasciato libero da Noemi. La macchina appartiene a un caro amico di Totti. Su quell’auto c’è, come scopriremo, il Capitano. L’ingresso è fulmineo ed è sera”.

Totti e Noemi insieme mesi prima dall’annuncio della separazione

A questo punto, il paparazzo del settimanale Chi si reca nel parcheggio vicino casa di Totti, dove lui lascia la macchina quando esce con gli amici.

Si legge:

“Sono le 2:22 di notte quando in quel parcheggio ricompare la Smart grigia che era entrata nel palazzo di Noemi. Su quella smart, lato passeggero, c’è proprio Totti. L’intuizione del fotografo ha trovato conferma”.

Stando a quanto sostiene la rivista di Signorini, la crisi tra Totti e Ilary è iniziata quando il Capitano ha scoperto dei “messaggi compromettenti” sul cellulare della moglie. Chi è il mittente? “Un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre l’Isola dei famosi“. Francesco, dal canto suo, non è un santo: è stato pizzicato con Noemi a Santa Severa, allo stadio, a Monte Carlo e a Tirana.