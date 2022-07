Totti e Ilary Blasi: le possibili cause della rottura

Tutto quello che c'è da sapere sui motivi veri o presunti che potrebbero aver condotto Ilary Blasi e Francesco Totti verso la loro presunta crisi.

Secondo rumor diventati sempre più insistenti Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero in procinto di annunciare la loro separazione. I motivi dell’addio sarebbero molteplici e discussi (ma la coppia li ha sempre smentiti).

Francesco Totti e Ilary Blasi: le possibili cause dell’addio

Tradimenti? Incomprensioni? Le indiscrezioni sui motivi che potrebbero aver condotto Ilary Blasi e Francesco Totti verso il loro presunto allontanamento sono numerosi e chiacchierati. Di un presunto tradimento dell’ex campione ai danni della showgirl romana (con una donna di nome Noemi Bocchi) se ne era già parlato quando Dagospia aveva lanciato per la prima volta il rumor in merito alla presunta crisi tra i due e si era ventilata anche l’ipotesi che Ilary Blasi frequentasse invece un altro misterioso uomo.

Sulla notizia era intervenuta la stessa conduttrice, che l’aveva smentita con fermezza affermando che la sua storia con Totti non avrebbe potuto sopravvivere a un tradimento.

La vita da separati in casa

Sempre secondo i rumor in circolazione, Ilary e Francesco Totti avrebbero vissuto come separati in casa e ad allontanarli sarebbero stati anche dei dissapori legati a delle problematiche di tipo economico. Sembra infatti che alcuni familiari di Ilary abbiano preso in mano la gestione del patrimonio e dell’immagine dell’ex calciatore, creando alcuni malumori in famiglia.

Ilary Blasi ha smentito con fermezza anche questo genere di indiscrezioni prima che il rumor in merito alla sua presunta crisi con Totti tornasse alla ribalta.

“Mica ogni volta possiamo fare le smentite, tanto poi ricapita sempre.

Hanno ripreso cose che… Per dirne una, spesso nelle interviste ho detto ‘non si sa mai, nella vita può succedere di tutto’. E allora? Prova qualcosa? Come pure quando hanno scritto che non ero al compleanno di Francesco. La verità è che non avevo pubblicato la fotografia. E quindi? Che poi il giorno dopo siamo andati a Parigi. Ma di che cosa stiamo parlando? Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie.

Se hanno una soffiata vera, se ce l’hanno, guardi, si vede. E poi che parlino di cose più importanti”, aveva dichiarato la showgirl in merito alle notizie in circolazione sulla sua presunta crisi col marito.