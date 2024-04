Tragedia ieri in Valle d’Aosta, dove un alpinista di 47 anni aveva deciso di trascorrere la sua giornata di ferie sul Gran Paradiso, ma ad un tratto ha perso l’equilibrio ed è caduto.

Morto alpinista Gran Paradiso: la caduta fatale

La tremenda caduta in un canalone sull’Herbetet è risultata fatale per un alpinista francese di 47 anni che ha perso la vita ieri in Valle d’Aosta. L’uomo era uscito per un’escursione sul Gran Paradiso nel pomeriggio del 25 aprile, ma non ha più fatto ritorno dopo essere scivolato all’improvviso. Un amico, non vedendolo fare ritorno, ha avvisato le autorità intorno alle ore 20 della sera di ieri. Il Soccorso alpino valdostano, intervenuto in elicottero, ha fatto una ronda di controllo e ha rinvenuto il corpo poche ore più tardi.

Morto alpinista sul Gran Paradiso: il ritrovamento dell’auto

Il francese era partito da solo dalla località di Tignet, in Valsavarenche. Lì, il corpo forestale ha ritrovato la sua auto ancora parcheggiata, segno che il 47enne non aveva mai fatto ritorno dalla sua escursione. Quando il corpo è stato trovato, non c’è stato nulla da fare per salvare l’alpinista: l’uomo era già deceduto.