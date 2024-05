Le previsioni meteo svelano un ritorno di maltempo e grandine nei prossimi giorni, dopo un weekend all’insegna del bel tempo e del sole.

Previsioni meteo, maltempo e grandine in arrivo: ecco dove

Dopo un weekend di sole e clima mite, nelle prossime ore il tempo andrà incontro a un nuovo peggioramento. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ha svelato che un ciclone temporalesco sta per arrivare in Italia dalla Francia, per posizionarsi sul Mar Ligure. Il ciclone attraverserà il Paese da nord a sud, per poi abbandonarlo da giovedì e venerdì. In questi giorni ci saranno temporali, accompagnati da grandinate e colpi di vento.

Le regioni interessate saranno quelle settentrionali. Successivamente il maltempo arriverà al Centro-Sud, nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. A partire dalla giornata di mercoledì 8 maggio il tempo migliorerà al Nord. Le temperature scenderanno di circa 4-5°C in presenza dei temporali, nei momenti di sole si tornerà a 20-21°C.

Previsioni meteo: il tempo nei prossimi giorni

Nella giornata di oggi, lunedì 6 maggio, peggiorerà il tempo sulle Alpi e sul Piemonte, con temporali. Al centro sarà ancora bel tempo, così come al sud. Martedì 7 maggio, ci saranno temporali e grandine al nord, ma anche rovesci temporaleschi in arrivo su Toscana, Umbria e Marche, con maggiore nuvolosità anche al sud. Mercoledì 8 maggio, il tempo sarà instabile sulle Alpi e inizieranno i temporali sugli Appennini. Anche al sud il tempo sarà instabile, con piogge e temporali.