A distanza di qualche ora dalla messa in onda dell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista, Giuseppe Ravetti ha annunciato che anche lui e Ilaria si sono lasciati.

Matrimonio a prima vista: anche Giuseppe e Ilaria si sono lasciati

Mercoledì 24 aprile è andata in onda la puntata “E poi” di Matrimonio a prima vista. Delle quattro coppie che hanno accettato di sposarsi al buio, soltanto quella formata da Giuseppe e Ilaria aveva resistito. I telespettatori non hanno fatto in tempo ad esultare che Ravetti ha annunciato via social che anche il suo rapporto è arrivato al capolinea.

Le parole di Giuseppe Ravetti

A didascalia di un filmato che riassume la sua avventura a Matrimonio a prima vista, Giuseppe ha scritto:

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito e capito. (…) È stato un percorso ‘unico e irripetibile‘. Ho messo tutto me stesso e molto più di quello che avrei potuto. Mi sono affidato. Le emozioni sono state veramente tante e all’ordine del giorno. Ho messo tutto me stesso in un esperimento sociale che ha dell’incredibile. Bisogna essere un po’ pazzerelli. Ringrazio la Produzione per avermi concesso una grande occasione, il grande privilegio di entrare in una dimensione completamente nuova, di aver potuto lavorare su me stesso per migliorarmi nel rapporto della relazione di coppia e diventare un uomo migliore. L’ho fatto con umiltà, giorno dopo giorno, in punta di piedi, con passione, pazienza, mettendomi a disposizione, come del resto avete potuto notare in TV. Finalmente, dopo tanto tempo, ho ritrovato in me l’emozione dell’amore, una sensazione incredibile di cui ne vado fiero per come ho potuto accogliere questo stupendo sentimento.”.

Matrimonio a prima vista: nessun lieto fine per Giuseppe e Ilaria

Giuseppe, infine, è entrato nel vivo, svelando che lui e Ilaria si sono lasciati. Ha annunciato:

“Concludo questa mia breve riflessione per comunicare a tutti voi che ‘purtroppo’ e sottolineo il purtroppo, io e Ilaria non stiamo più insieme. Il destino mi ha voluto portare da lei per conoscerla, per imparare sicuramente qualcosa in più e direi che ho imparato molto. Il destino però, vuoi per un motivo o per un altro, ha voluto anche interrompere questa relazione. Una cosa importante è che non ho rimpianti. Ho vissuto questa conoscenza in ogni sua sfumatura. Non potrò mai dimenticare questo viaggio pazzesco, questo percorso incredibile. Ho deciso di inserire un link in Bio di un estratto della registrazione durante la scelta. Ringrazio Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto per le bellissime parole finali. Esperimento sociale ‘riuscito'”.