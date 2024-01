Marco Rompietti è diventato papà di una bimba di nome Fiorella.

Marco Rompietti, conosciuto nel programma “Matrimonio a prima vista”, ha iniziato una vita dopo la relazione finita male con Nicole Soria, conosciuta dopo il matrimonio avvenuto con Ambra Radicioni, conosciuta nel programma tv.

Un carattere dolce e la poca voglia di cambiare non erano piaciuti alla ragazza, come il poco interesse fisico di lei. L’amore tra i due non è decollato e, infatti poco dopo, il matrimonio tra i due è fallito, rimanendo in buoni rapporti.

“25.01.2024: LA VITA. Benvenuta al mondo Fiorella”. Sono queste le parole di Marco Rompietti sul post Instagram in cui annuncia la nascita della figlia.

Un percorso, quello della coppia formata da Marco e Simona, condiviso sui social con i fan, fin dal primo momento. L’annuncio della gravidanza arrivato pochi mesi fa, l’anello di fidanzamento e in estate l’annuncio della gravidanza.

In queste ultime ore Marco Rompietti ha annunciato la nascita di Fiorella con un video emozionante che racchiude i primi momenti della piccola in famiglia, tra i genitori e i parenti accorsi in ospedale.