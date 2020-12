Matrimonio a prima vista, Nicole Soria si fidanza con ex concorrente

Nicole Soria si sta riprendendo dalla delusione per Andrea con un ex concorrente di Matrimonio a prima vista.

Nicole Soria, la sposa sfortunata dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, si è ripresa dalla delusione per Andrea e si è fidanzata. Il nuovo compagno è una vecchia conoscenza per gli appassionati del programma che va in onda su Real Time.

Stiamo parlando di Marco Rompinetti.

Nicole Soria e Marco Rompinetti

Nicole Soria ha partecipato all’ultima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, un vero e proprio esperimento sociale. Ha sposato Andrea Ghiselli ma il matrimonio non ha funzionato e subito dopo la trasmissione la ragazza è tornata single.

Fortunatamente per lei, però, lo è rimasta per pochissimo tempo, visto che ha ritrovato l’amore con un ex concorrente di Matrimonio a prima vista. Stiamo parlando di Marco Rompinetti, che ha partecipato alla scorsa edizione del programma, in cui aveva sposato Ambra, con cui si è lasciato e ha costruito una buona amicizia. Nicole vive a Milano, Marco a Terni, ma per il momento il loro amore sembra essere serio.

Nicole Soria è stata molto apprezzata, perché è stata la concorrente più “sfigata” di questa edizione.

La donna sembrava destinata al fallimento coniugale e ha finito il proprio percorso con la sola richiesta di rimanere sola. Appena le telecamere si sono spente Andrea l’ha lasciata in brutto modo e lei ha deciso di fare l’ultimo confronto in solitudine, sola con gli esperti del programma. La donna ha dimostrato di voler tagliare tutti i legami con le persone negative. Ora la donna ha finalmente avuto la sua rivincita e pensa solo ed esclusivamente a sorridere.