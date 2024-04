Federico Massaro è stato uno dei concorrenti di quest’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Perla Vatiero. L’ex gieffino si è espresso contro alcuni degli ex coinquilini…

Rispondendo ad una domanda social posta dai fan in cui si chiedeva chi è che ha fatto perdere a lui le staffe nella casa, Federico ha detto che ha dovuto trattenersi tanto. Poi Massaro è passato a fare direttamente i nomi:

L’ex concorrente del GF ha anche parlato dei litigi che nascevano nella casa dicendo che:

La cosa che mi dava più fastidio erano le litigate perché appena litigavi con qualcuno, arrivavano altri a mettersi davanti alle telecamere. Nessuno mi chiedeva mai come stessi dopo quelle litigate, pensavano tutti alla propria reputazione e a come ne sarebbe uscita dalle immagini che l’Italia vedeva.

Federico Massaro se l’è presa anche con Deianira Marzano, esperta social che ha detto che lui cerca popolarità. Ecco cosa ha detto quindi:

Dici a me che voglio fare hype ma tu parli male di me sui social e hai il profilo privato e quindi per scoprire cosa dici di me devo seguirti. E sono io che cerco popolarità?