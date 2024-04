Alessio Falsone nelle scorse ore ha aperto il box delle domande su Instagram e ha risposto alle curiosità degli utenti, negando un’importante sua partecipazione in tv.

Dalle parole del ragazzo si apprende che anche ad Alessio Falsone sia stato chiesto di presentarsi come concorrente a Tale e Quale Show, ma la sua risposta è stata negativa.

«Allora amici rispondo a questa, ma rispondo anche ad altre domande molto simili. No, non è che non mi piacerebbe, voglio fare altro. E siccome voglio allenare, se inizio a fare televisione rischio di non poter allenare più. Quindi ho detto no a tutte le proposte. Tra l’altro anche Tale e Quale Show mi hanno proposto. Non è che mi hanno proposto, ma hanno detto ‘Ti piacerebbe se ti proponessimo come concorrente?’. Ho detto ‘no grazie’».