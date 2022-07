Secondo indiscrezioni nelle prossime ore Francesco Totti e Ilary Blasi annunceranno pubblicamente la loro separazione.

Amore al capolinea per Francesco Totti e Ilary Blasi? Secondo Dagospia sì e per altro il comunicato ufficiale della coppia – che aveva già smentito la notizia di una crisi alcuni mesi fa – sarebbe atteso nelle prossime ore.

Francesco Totti e Ilary Blasi verso l’addio?

Dagospia è tornato a rilanciare la notizia di una presunta e imminente rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi che, fino a pochi mesi fa, avevano smentito con fermezza questo tipo di rumor sul loro conto. Nei mesi scorsi si era parlato persino di un presunto tradimento da parte dell’ex campione con una donna di nome Noemi Bocchi, ma anche in quel caso lui e Ilary avevano smentito con fermezza l’indiscrezione.

Totti aveva anche condiviso sui social un breve video affermando che lui e Ilary avrebbero preso delle contromisure contro l’ondata di fake news sulla loro vita privata e a seguire aveva espresso la necessità di proteggere i suoi figli.

Su Dagospia si legge però che la coppia sarebbe in procinto di rilasciare un comunicato ufficiale con cui annuncerà la propria separazione consensuale: “Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

La smentita di Ilary Blasi

Quando nei mesi scorsi era diventata sempre più insistente l’indiscrezione in merito alla loro presunta crisi, Ilary Blasi aveva rotto il silenzio affermando:

“Sulla mia coppia non hanno scherzato molto ultimamente. Quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi. Francamente non abbiamo capito io e Francesco perché sono state scritte. Anche se in 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere.

Perché? Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta.”