Uno studente di 15 anni, italiano e pregiudicato, ha aggredito due professori con un coltello. Il fatto è accaduto a Niguarda e il giovane è stato arrestato.

Niguarda, 15enne aggredisce due prof con il coltello: arrestato

Uno studente di 15 anni, italiano e pregiudicato, è stato fermato dai Carabinieri della Stazione Greco e del Nucleo Radiomobile, presso un Istituto di Istruzione Superiore in via Francesco Gatti, in zona Niguarda. Il giovane si era presentato con un coltello per aggredire due professori. Ha chiesto di poter parlare con una professoressa che in quel momento non era presente a scuola. Come è stato mostrato in un video condiviso da Welcome to Favelas, il 15enne è stato bloccato e disarmato da altri due insegnanti, che sono stati picchiati e aggrediti. Il giovane è poi riuscito a scappare, ma è stato rintracciato dagli agenti.

Niguarda, 15enne aggredisce due prof: prof ferito

Dalle indagini è emerso che il giovane ha sempre tenuto comportamenti esagitati e di disturbo durante le lezioni, sia nei confronti dei compagni che dei professori. Uno dei professori intervenuti è stato portato in codice verde presso l’ospedale Niguarda, mentre il minore è stato prima immobilizzato e poi arrestato dai carabinieri.