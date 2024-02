I parenti della prof accoltellata alla scuola di Varese mettono in guardia: "Potrebbe ricapitare"

Ha fatto molto notizia l’aggressione che solo quache giorno fa ha subito una professoressa di un istituto superiore di Varese, colpita alla schiena da una coltellata da uno studente 17enne poi fermato dalle autorità. Si è trattato dell’ennesimo episodio di violenza capitato negli ultimi anni a scuola. Del tema hanno parlato i parenti della donna accoltellata, mettendo in guardia: “Il ragazzo potrebbe rifarlo”.

Prof accoltellata a scuola, parlano i parenti: il commento

“Non so come sia successa una cosa del genere, perché ho sempre seguito passo dopo passo tutti miei studenti” – avrebbe raccontato la donna ai suoi famigliari che, preoccupati, sono subito andati all’ospedale a verificare le sue condizioni di salute dopo l’aggressione. Alcuni di loro hanno anche commentato l’accaduto: “Voleva uccidere, va fermato e curato perché potrebbe rifarlo” – hanno detto parlando specificatamente del ragazzo.

Prof accoltellata a scuola, parlano i parenti: l’arresto

Alla scena avrebbero assistito due colleghe della vittima che poi sono state sentite in Questura. Il 17enne è stato arrestato dopo il ritrovamento dell’arma da parte dei carabinieri: un coltello a serramanico con il quale il giovane ha colpito tre volte.