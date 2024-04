Lorella Boccia rompe il silenzio sul divorzio da Niccolò Presta

Lorella Boccia, dopo aver assistito in silenzio al chiacchiericcio su un presunto divorzio da Niccolò Presta, ha deciso di rompere il silenzio. Tramite il suo profilo Instagram, ha svelato perché il marito non appare più sui social.

Da qualche tempo a questa parte, circola un chiacchiericcio che vede Lorella Boccia e Niccolò Presta ad un passo dal divorzio dopo 8 anni insieme. Nelle ultime ore, la ballerina ha rotto il silenzio, spiegando ai fan cosa c’è di vero sulla presunta rottura dal marito e perché lui non compare più sui suoi social.

Lorella Boccia ha dichiarato:

“Rispondo qui brevemente ad una domanda che ultimamente leggo di frequente soprattutto in direct. Una domanda che riguarda me, mio marito e una presunta separazione . Rispondo, soprattutto a chi mi segue da tanto e manda messaggi di affetto, che va tutto bene, e scrivo queste righe facendo le corna a terra perché come si dice a Napoli ‘L’uocchie sicche so’ peggio d’e scuppettate'”.

Oltre ad aver smentito il divorzio, Lorella ha spiegato perché Niccolò non compare più sui social. Ha dichiarato:

“Detto questo credo che il dubbio nasca dalla non presenza di Nick sui social. Il motivo per cui non lo vedete deriva dalla sua decisione di non comparire e di non usare più i social ed io ovviamente rispetto la sua scelta. Però tranquilli perché continuerò a rovinare le sue piante inconsapevolmente, mi rifiuterò di fargli i grattini come sempre e senza dubbio renderò le sue giornate perfettamente imperfette”.