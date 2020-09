La nuova foto di Niccolò Presta e Lorella Boccia al mare ha destato più di un sospetto nei fan: ecco cosa hanno commentato i follower della coppia

Niccolò Presta e la sua bellissima moglie Lorella Boccia si stanno godendo appieno le loro vacanze estive. Il figlio del noto agente di spettacolo nonché marito di Paola Perego e l’ex ballerina di Amici hanno immortalato questi loro momenti di relax in alcune foto su Instagram.

Uno degli ultimi scatti ha però insospettito diversi fan della popolare coppia, iniziando a far girare voci di una presunta gravidanza.

Amore & Psiche

Su popolare social network si vede di fatto Niccolò mentre bacia appassionatamente Lorella toccandole teneramente la pancia. Il dettaglio non è dunque sfuggito ai follower, che hanno domandato direttamente a loro se non ci sia un lieto evento da annunciare.

Niccolò e Lorella più innamorati che mai

Per il momento non è ancora giunta nessuna risposta da parte dei diretti interessati, che sembrano intenzionati a godersi questi ultimi sprazzi d’estate all’insegna del distanziamento sociale. I due ha infatti scelto di muoversi in barca e di frequentare spiagge deserte, in compagnia solo di pochi fidati amici. Nel mentre, pare proprio che la loro storia d’amore proceda a gonfie vele, dopo il matrimonio di circa un anno fa.

Potrebbe dunque essere davvero arrivato il momento di pensare a un bebè.