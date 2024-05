Un “conduttore noto e in ascesa” è stato pizzicato in un hotel campano con una politica potente. Possibile che sia Stefano De Martino? Se così fosse, chi sarebbe la donna influente?

“Conduttore noto” pizzicato con una politica: è Stefano De Martino?

Il sempre informato Dagospia ha fatto sapere che “un conduttore noto e in ascesa” è stato pizzicato a Napoli, precisamente presso l’Hotel Vesuvio, in compagnia di “una potentissima e sempre più influente politica di centro- destra“. Possibile che il presentatore in questione sia Stefano De Martino? Il portale di Roberto D’Agostino non ha fatto i nomi, ma in molti sostengono che il fascino dell’ex di Belen abbia colpito ancora.

Chi è la politica con Stefano De Martino?

Appena la notizia del conduttore noto e della politica influente è stata diffusa, gli appassionati di cronaca rosa hanno subito pensato a De Martino. Il motivo è presto detto: è “noto e in ascesa“, Napoli è la sua città natale e la frequenta spesso e, ciliegina sulla torta, piace molto alla Rai, ultimamente ribattezzata “TeleMeloni“. Ammesso che sia davvero Stefano, chi è la politica che avrebbe ceduto al suo fascino? Anche in questo caso, gli amanti del gossip non hanno dubbi: è Arianna Meloni, sorella della premier.

Stefano De Martino e Arianna Meloni: cosa c’è di vero?

E’ bene ribadire che Dagospia non ha fatto i nomi del conduttore e della politica in questioni, pertanto si parla di semplici supposizioni. Inoltre, è necessario sottolineare che Arianna Meloni è sposata. In tutto ciò, però, il settimanale Oggi ha lanciato anche un’altra notizia: pare che la sorella della premier, fan accanita di Stefano De Martino, stia spingendo molto per imporlo come conduttore di punta della Rai.