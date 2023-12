Stefano De Martino commenta l’etichetta “ex di Belen”

Stefano De Martino: "Io l'ex di Belen? Non mi offendo, è una preposizione be...

Stefano De Martino ha commentato l’etichetta che, da tempo, gli è stata affibbiata: ex di Belen Rodriguez. Il conduttore napoletano ha candidamente ammesso che oggi questo appellativo non lo ferisce più.

Per molti, Stefano De Martino è soltanto l’ex di Belen Rodriguez. Eppure, il suo curriculum parla chiaro. Nel corso di un’intervista a Torino Cronaca, in vista dello spettacolo Meglio Stasera presso il Teatro Colosseo del capoluogo piemontese, il conduttore napoletano ha candidamente ammesso che l’etichetta di “ex di” non gli pesa più come un tempo.

Le parole di Stefano De Martino

Stefano ha dichiarato:

“Per tutti sono l’ex di Belen Rodriguez, ma non mi offendo, in fondo ‘ex’ è una bellissima preposizione che significa venire da. (…) Mi sono reso impermeabile al gossip, cerco di dare il giusto peso alle cose fugaci dedicandomi a quelle più concrete, mi rifugio nel mio lavoro, ho fatto pace con i pettegolezzi. Il pettegolezzo è insito in noi, capita anche a me di essere pettegolo. (…) Non mi offendo se qualcuno mi chiama l’ex di Belen, l’ex di Amici, tutto ciò è ancora predominante ma non importa, io vado avanti”.

Stefano De Martino è tornato a ballare

Oltre a commentare l’etichetta di ex di Belen, Stefano ha confessato che grazie allo spettacolo che sta portando a teatro è tornato a ballare. Ha dichiarato: