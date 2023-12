Belen e il tradimento di Stefano: "Due sono famose, ecco chi"

A Domenica In Belen Rodriguez ha ammesso di aver subito dei tradimenti da parte del suo ex, Stefano De Martino, e sulla questione sono emerse alcune indiscrezioni.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i tradimenti

Ospite a Domenica In, Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sulla fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino e ha ammesso che lei e il ballerino si sarebbero detti addio dopo che lei avrebbe scoperto di aver subito numerosi tradimenti. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, De Martino avrebbe tradito la showgirl anche con alcune vip famose e tra queste vi sarebbero state anche l’ex gieffina Antonella Fiordelisi e la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Sulla questione al momento non sono emerse conferme e, nella stessa serata in cui la showgirl è stata ospite a Domenica In, l’ex marito ha replicato a Che Tempo Che Fa affermando: “Quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono due verità, ognuno ha la propria”, e ancora: “C’è chi vuole rivelarla e chi la tiene per sé, io ho deciso di non farlo per due motivi”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se la showgirl tornerà a rompere il silenzio sulla questione.